Vinicius belgeseline Valencia’dan tepki

Film-dizi platformu Netflix yakın zamanda Vinicius Junior belgeselini yayınladı. Belgesel İspanyol kulübü Valencia'nın tepkisini çekti. LaLiga kulübü yayınlanan belgeselde Valencia taraftarları ile Vinicius Junior arasında yaşanan olayların saptırıldığı ve tüm Valencia taraftarlarının ırkçı gösterildiğini iddia etti.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Valencia CF taraftarlarına karşı işlenen haksızlık ve yalanlar ışığında acilen platformdan düzeltme talep edilmiştir. Valencia Kulübü yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar." ifadeleri kullanıldı.

Valencia'nın stadyumunda yaşanan olaylarda Vinicius Junior'ın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı iddia ediliyor. Valencia tarafının tepkisi ise iddiaların yalandan ibaret olduğu yönünde.

Valencia taraftarları, Vinicius Junior aleyhine yapılan tezahüratlarda İspanyolca "mono" Türkçe "maymun" anlamına gelen ifadenin kullanılmadığını ifade etti. Taraftarların iddiası "tonto" kelime karşılığıyla "aptal" ifadesinin kullanıldığı yönünde.