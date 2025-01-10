Vinicius için “10 saniyede nakavt ederim” demişti. Maçta ortalık karıştı

Real Madrid, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Mallorca’yı 3-1 mağlup etti. Maça İspanyol devinin yıldızı Vinicius JR. ile Mallorca’nın oyuncusu Pablo Maffeo arasındaki gerginlik damga vurdu.

Karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada "Vinicius Junior'ı bir boks maçında 10 saniye içerisinde nakavt ederim." ifadelerini kullanan Maffeo'nun, maçta Brezilyalı futbolcuyla girdiği ikili mücadeleler boks müsabakasını aratmadı.

Pablo Maffeo: "Vinicius Jr'ı bir boks maçında 10 saniye içerisinde nakavt ederim."



İkili arasındaki mücadele ????pic.twitter.com/Fh9SFxadWp — De Marke Sports (@demarkesports) January 10, 2025

İkili arasında taç çizgisi kenarında yaşanan bir top saklama mücadelesinde Brezilyalı futbolcu yerde kalan rakibinin sırtına çıkarken, ayağa kalkan Maffeo da Vinicius'u sırtından attı.

İki futbolcu arasındaki gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Bellingham'ın golünden sonra Vinicius, Maffeo'ya "Eline hiçbir şey geçmedi, evine dönüyorsun, çok kötüsün" şeklindeki sözleriyle sahadaki tansiyonu artırdı.

Maçın önüne geçen gerginlik hakemin son düdüğünün ardından da sürdü. Jude Bellingham'ın Pablo Maffeo'ya tokat atmasının ardından sahada arbede yaşandı.

????EXCLUSIVA JIJANTES ????



???? Así ha entrado Vinicus al túnel de vestuarios atacando a los jugadores del Mallorca una vez acabado el partido????????



???? https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/VVD5bX22ZM — Jijantes FC (@JijantesFC) January 9, 2025

Sahadaki yüksek tansiyonun soyunma odası koridorlarında da devam ettiği ve basın alanına kadar yansıdığı belirtildi. Olayları Real Madrid Antrenörü Davide Ancelotti'nin araya girerek yatıştırdığı öğrenildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise yaşanan olaylar nedeniyle son derece öfkeliydi. Ancelotti maçın ardından yaptığı açıklamada olanlardan hiç memnun olmadığını belirterek, "Gereksizdi çünkü oyun bitmişti. Gereksiz bir şey yaptılar, bu tür bir kavga." dedi.