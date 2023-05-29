Vinicius için oturma eylemi yaptılar. Protesto'ya hakemler de katıldı

Brezilya Ligi’nin 8’inci hafta mücadelesinde Flamengo İle Cruzeiro takımları karşı karşıya geldi.



OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Müsabakanın başlama vuruşunun ardından İspanya’da ırkçı saldırılara maruz kalan Vinicius Junior için sahadaki tüm oyuncular ve hakemler oturma eylemi gerçekleştirdi. Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior’a gösterilen bu destek futbol dünyasında büyük yankı buldu. (DHA)

NE OLMUŞTU?

La Liga ekiplerinden Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, Valencia ile oynanan son lig maçında ırkçı tezahürata maruz kaldı. Taraftarların dakikalar boyunca "Vinicius maymunu, maymun. Maymun öl" şeklinde devam eden tezahüratlar genç futbolcuya hayatının en kötü anlarını yaşattı. Yapılan bu ırkçı saldırı sonucunda gözyaşlarına hakim olamayan Vinicius Junior, izleyen herkesi ağlattı.