Vinicius Jr.’a rekor teklif yapacaklar! İspanyol basını duyurdu

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Vinicius Jr.’a rekor teklif yapacaklar! İspanyol basını duyurdu

Real Madrid’in yıldız oyuncusu Vinicius Jr için rekor teklif geleceği öğrenildi. İspanyol basını, Suudi Arabistan’dan 300 milyon Real Madrid’in yıldız oyuncusu Vinicius Jr için rekor teklif geleceği öğrenildi. İspanyol basını, Suudi Arabistan’dan 300 milyon euroluk teklif geleceğini yazdı.euroluk teklif geleceğini yazdı.

Vinicius Jr. yaz transfer döneminde Real Madrid'den rekor bir bonservis bedeliyle ayrılabilir.

Suudi Arabistan takımlarının radarındaki Brezilyalı yıldız için yeni bir transfer iddiası gündemde geldi. İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde Suudi Arabistan takımlarının Vinicius Jr. için 300 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Haberde, bu transferi gerçekleştirmek isteyen kulüplere ilişkin bilgi verilmezken Neymar'la yollarını ayıran Al-Hilal ve Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'ın potansiyel adaylar olduğu kaydedildi.

Vinicius'la 5 yıllık sözleşme imzalanmasının planlandığı ve yıldız futbolcuya sezon başına 200 milyon euro önerileceği ifade edildi.

Real Madrid'in Vinicius'u satmayı düşünmediği ve bu sezonun sonunda yeni sözleşme görüşmelerine başlamak istediği belirtildi.

Vinicius, 300 milyon euro bedelle Suudi Arabistan'dan bir takıma transfer olması halinde ligin rekorunu da kıracak

Al-Hilal, Paris Saint Germain'den kadrosuna kattığı Neymar için 90 milyon euro ödemiş ve bu transfer lig tarihindeki en pahalı anlaşma olmuştu.

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