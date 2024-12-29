Vinicius Jr'dan futbol dünyasını ayağa kaldıracak imza! Futbol tarihinde böylesi daha önce görülmedi

Real Madrid ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Vinicius Jr. futbol tarihinde görülmemiş bir sözleşmeye imza attı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Vinicius Jr. kendisine 10 yılda 1 milyar Euro'dan daha getiri sağlayacak bir sözleşme imzaladı.

Brezilyalı genç yıldız, önümüzdeki 10 yılda Paris Saint-Germain forması altında top koşturacak. PSG, Florentino Perez'den Mbappe'nin intikamını almak için Vinicius Jr'ya imza attırdı.

Vinicius Jr'ın PSG'ye transfer olması için Neymar'la ikna çabalarını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Vinicius, PSG'den gelen teklifi imzalamak için kıta değiştirerek, Katar'da düzenlenen Globe Soccer Awards'ın ardından özel uçakla Çine uçarak PSG temsilcileriyle görüştü ve sözleşmeyi imzaladı.

Vinicius Jr.'ın PSG'de 77 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.