Vinicius Junior’dan Real Madrid’e şoke eden yanıt

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'a Suudi Arabistan’dan büyük teklif gelmesi bekleniyor. Beklenen teklifin maliyetinin futbol tarihinde bir rekor olacağı belirtiliyor.

Ancak yıldız oyuncusunu kaybetmek istemeyen İspanyol devi yeni sözleşme teklif etti. Gelen haberlere göre Vinicius’tan şoke eden yanıt geldi. İlk teklifi reddeden Brezilyalı oyuncu, Fransız yıldız Mbappe’nin sözleşmesini örnek gösterdi. Golcü oyuncu, Fransız yıldızın sözleşmesindeki özel maddeleri örnek göstererek teklifin güncellenmesini istedi.

Vinicius'un temsilcileri Mbappe'nin 15 milyon euronun yanında elde ettiği yan gelirlere dikkat çekerek yıldız oyuncunun da benzer bir gelire sahip olması gerektiğini savundu.

Real Madrid’in önümüzdeki günlerde yeni teklif sunması bekleniyor. Vinicius, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 16 gol 10 asistlik performans gösterdi.