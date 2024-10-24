Vinicius’a ırkçılık yapanlar tutuklandı

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Vinicius’a ırkçılık yapanlar tutuklandı

Real Madrid’in yıldızı Vinicius JR’a yönelik ırkçı paylaşım yapanlara karşı polis ekipleri harekete geçti. Brezilyalı yıldızı karşı ırkçı paylaşım yapan 4 kişi İspanya polisi tarafından tutuklandı.

İspanyol polisi, Real Madrid’in yıldızı Vinicius JR’a karşı ırkçı saldırı yapanlara yönelik operasyon yapı. Polis ekipleri ırkçı paylaşımlar yapan 4 kişiyi tutukladı.

İspanya Ulusal Polisi, 29 Eylül'de oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı öncesinde Vinicius'u hedef alan nefret içerikli ırkçı bir kampanyayı sosyal medya sitelerinde başlattığı ortaya çıkarılan 4 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin "nefreti ve ırkçılığı kışkırtmakla suçlandığını" açıklayan İspanyol polisi, başka gözaltıların da olabileceğini bildirdi.

İspanya futbolunda son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına karşı önlemler ve yaptırımların artırıldığı gözleniyor.

Irkçı söylemlere en fazla maruz kalan futbolculardan Vinicius ile bağlantılı iki farklı olayda İspanyol yargısı, geçen haziran ve eylül aylarında 4 kişiye hapis, para ve spor müsabakalarından men cezaları vermişti.

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