Vinicius’un ayrılığına şartı olay çıktı. Perez’in tek şartı var

Real Madrid’in yıldızı Vinicius JR, son günlerde Ballon d'Or ödülünü kazanamaması ile gündeme geldi. Brezilyalı yıldız, ödülü Manchester City’nin İspanyol orta sahası Rodri’ye kaptırdı. Hem yıldız oyuncu hem de Real Madrid, duruma sert tepki gösterirken, İspanyol devinden hiçbir oyuncu törene katılmadı ve ödülü verenleri boykot etti.

Ancak Real Madrid’de içinde Vinicius’un olduğu çok daha önemli bir durum var. Takımın hücumdaki en önemli sürükleyicilerinden biri olan Brezilyalı yıldız Suudi Arabistan kulüplerinin yakın takibine girdi. Arap kulüpleri yıldız oyuncu için rekor teklif vermeyi planlarken Real Madrid cephesi ise yıldız oyuncunun gitmesine net bir şekilde karşı çıktı. Yıldız oyuncu da Arap kulüplerinin ilgisine ve rekor tekliflerine kayıtsız kaldı.

TRANSFERE TEK ŞARTLA İZİN VERİLECEK

İspanya’dan gelen bir haber, Vinicius’un Suudi Arabistan’a gidişinin imkansız olmadığını ortaya koydu. Defensa Central’de yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Vinicius’un transferine tek şartla izin verecek.

Perez, eğer Manchester City’nin golcüsü Haaland’ı takıma katabilirse Vinicius’un gidişine izin verecek. Haaland’ın Manchester City ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. İngiliz devi, Norveçli golcünün sözleşmesini uzatmak istiyor. Haaland, güncel değerlemeye göre şu anda dünyanın en pahalı oyuncusu durumunda Haaland’ı kadrosuna katmak isteyen bir takım şu anda 200 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedelini gözden çıkarmak durumunda.

Öte yandan Vinicius JR’un sözleşmesi de tıpkı Haaland gibi 2027 yılında sona eriyor. Real Madrid yönetimi, Brezilyalı yıldızın sözleşmesini uzatmak istese de Vinicius bu konuda acele etmeyi planlamıyor.