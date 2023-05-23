Vinicius'un maketini köprüye asıp ırkçılık yapan Atleticolu 4 taraftar yakalandı. Skandal büyüyor

İspanya'da ırkçılık skandalı büyüyor. Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan maç öncesi Madrid'deki bir köprüye "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebeği köprüden sarkıtan 4 kişi yakalandı.

Vinicius'un maketini köprüye asıp ırkçılık yapan Atleticolu 4 taraftar yakalandı. Skandal büyüyor

Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius ile bağlantılı olarak futbolda ırkçılık tartışmalarının hafta sonundan bu yana yoğun yaşandığı İspanya'da polis, yaklaşık 4 ay önce yaşanan bir ırkçı eylemin suçlularının yakalandığını açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Ocak'taki derbi maçı öncesinde Real Madrid'in antrenman tesisleri "Valdebebas Spor Şehri" yolu üzerinde bulunan bir köprüde gerçekleştirilen ırkçı eylemin zanlılarının yakalanıp, mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

Polis, söz konusu olayla ilgili Atletico Madrid taraftarı 4 kişinin yakalandığını, bunlardan 3'ünün fanatik bir taraftar grubunun üyesi olduğunu duyurdu.

Hakim karşısına çıkarılacak 4 kişinin, nefret suçuyla suçlandıkları duyuruldu.

Madrid'de 26 Ocak sabahı fark edilen olayda, bir köprünün üzerinde "Madrid, Real'den nefret ediyor" yazılı bir pankart asılıp, üzerine Vinicius forması giydirilen şişme bir bebek köprüden sarkıtılmıştı.

Olayın zanlılarının, Vinicius'a karşı ırkçı söylemlerle bağlantılı tartışmaların olduğu bir anda yakalanması dikkati çekti.

VINICIUS'A BİR IRKÇILIK SKANDALI DAHA
İspanyol futbolunda geride bıraktığımız 35. haftaya damgasını vuran olay, Valencia-Real Madrid maçının ikinci yarısında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius'un, Valencia tribünlerinden bir taraftarın kendisine ırkçı hakaret ettiği gerekçesiyle oyunu durdurmasıyla yaşanmıştı.

Tribüne doğru giderek bir taraftarı işaret eden Vinicius'un bu girişimi sonrasında hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea, her iki takımın teknik direktörleri ve futbolcular da olaya dahil olmuş, ardından polis görevlileri tribüne giderek, söz konusu taraftarın olduğu bölümü boşaltmıştı.

Yaklaşık 10 dakika duran ve futbolda ırkçılığa karşı stadyumda anons yapılmasının ardından oyun tekrar başlamıştı.

Vinicius ise maçın 90+7. dakikasında rakibine yaptığı bir hareketin ardından kırmızı kart görmüştü.

Irkçılık olayını, Valencia ve Real Madrid başta olmak üzere çok sayıda spor kulübü, FIFA Başkanı Gianni Infantino gibi üst düzey futbol kurumlarının yöneticileri ile aralarında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de olduğu çok sayıda siyasetçi kınamıştı.

Real Madrid'in başvurusu üzerine de savcılık, olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattı.
(AA)

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