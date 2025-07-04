VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı! (04 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı! (04 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 düşüşle 12.090,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,1 artışla 12.104,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında yükselişini sürdürerek 12.111,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalışla 12.090,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam raporunun ülkede iş gücü piyasasının güçlü kaldığına işaret etmesi iyimser bir hava oluştururken, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere göndereceği tarife mektupları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Fiyat Gelişmeleri Raporu, reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Gümrük tarifeleri ile jeopolitik gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 11.900 seviyesinin destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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