VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 10.453,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 azalışla 10.476,00 puandan kapattı. Endeks kontratı, akşam seansında düşüşünü devam ettirerek 10.462,00 puana geriledi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılışta önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,2 düşüşle 10.453,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki ticaret savaşının hafiflemesi ve gelecek döneme yönelik iyimser beklentiler risk iştahını artırırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugün yayımlayacağı toplantı tutanakları yatırımcıların dikkatinde.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise FOMC tutanakları ve Almanya’da işsizlik oranının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

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