VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı! (26.03.2025)

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 10.895,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 4,3 yükselişle 10.979,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 1,2 azalışla 10.852,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelere ilişkin daha ılımlı bir tutum sergileyebileceği beklentisi ve jeopolitik gerilimlerin azalabileceğine yönelik gelişmelerle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, yurt içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.

Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.650 puanın destek, 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.