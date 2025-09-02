VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (1 Eylül 2025)

Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (1 Eylül 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,16 yükselişle 13.120,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 düşüşle 13.099,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 13.110,00 puan olmuştu.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 13.120,00 seviyesinden işlem gördü.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı! (1 Eylül 2025)VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı! (1 Eylül 2025)

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirimi beklentileri güç kazanırken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam verileri öncesi yatırımcılar temkinli davranmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Haberler
Transferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdı
Transferde en uzun gece! Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray çıldırdı
Ormanları yangından korumak için neler yapmalı?
Ormanları yangından korumak için neler yapmalı?
Kritik talimatı AKP'nin ünlü ismi verdi! Flaş iddia: Özgür Özel'e Hakan Fidan'ı bitirme görevi...
Kritik talimatı AKP'nin ünlü ismi verdi! Flaş iddia: Özgür Özel'e Hakan Fidan'ı bitirme görevi...
Altın dur durak bilmeden yükselişine devam ediyor! (1 Eylül 2025)
Altın dur durak bilmeden yükselişine devam ediyor! (1 Eylül 2025)
Feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var
Feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var