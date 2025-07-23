VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı! (23 Temmuz 2025)

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,3 azalışla 12.243,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.249,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,34 artışla 12.285,00 seviyesinden işlem gördü.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı (22 Temmuz 2025)

ABD ile Japonya'nın ticaret konusunda anlaşması, diğer ülkelerle de uzlaşı sağlanabileceği beklentilerini güçlendirerek küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile mevcut konut satışlarının takip edileceğini söyleyerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.