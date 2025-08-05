VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (5 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı (5 Ağustos 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat güne yüzde 0,07 yükselişle 12.340,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,04 artışla 12.331,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 12.323,00 olmuştu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,07 artışla 12.340,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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