VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı: Gözler Lagarde ve verilerde! (30 Eylül 2025)

Dün satış baskısı altında kalan ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 düşüşle 12.512,00 puandan kapattı. Akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 12.574,00 puana ulaştı.Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılışta önceki normal seans kapanışına kıyasla yüzde 0,30 artarak 12.550,00 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Küresel piyasalarda, ABD’deki bütçe anlaşmazlıkları nedeniyle federal hükümetin kapanma riskiyle karşı karşıya olması piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden oluyor.

Analistler, yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin, yurt dışında ise yoğun veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.700 seviyelerinin direnç, 12.500 ve 12.400 puanlarının destek konumunda olduğunu belirtti.