VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı (21 Temmuz 2025)

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 azalışla 11.987,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.948,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,23 azalışla 11.960,00 seviyesinden işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülke ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesine karşın, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyesinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.