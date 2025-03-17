VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı! (17.03.2025)

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 12.507,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,6 artışla 12.489,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 12.505,00 puana çıktı.

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanması kararlaştırıldı.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan endeks kontratında 12.600 ve 12.750 puanın direnç, 12.400 ve 12.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.