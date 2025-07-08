VİOP’ta günün ilk hamlesi! BIST 30 kontratı nereye gidiyor? (8 Temmuz 2025)

Kaynak: AA
VİOP’ta günün ilk hamlesi! BIST 30 kontratı nereye gidiyor? (8 Temmuz 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, güne yüzde 0,1 yükselişle 11.953,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,7 azalışla 11.944,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.940,00 oldu.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 11.953,00 seviyesinden işlem gördü.

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Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamasının ardından azalan risk iştahıyla karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirdi.

Tarifelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.000 ve 12.100 puanın direnç, 11.900 ve 11.800 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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