İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlarından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Savcılık, dosya kapsamında ifadelerine başvurulması gereken ancak adreslerinde bulunamayan iki kritik isim için gece saatlerinde harekete geçti. Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ile Mehmet Cengiz’in eski damadı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İki isim için eş zamanlı operasyonlar devam ediyor.

BOĞAZ HATTINDA BULUNAN ÇILGIN YALI

ATV muhabiri Mustafa Kadir Mercan, Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş’in, Boğaz hattında bulunan bir yalıda uyuşturucu partisi düzenlediğinin dosyada yer aldığını öne sürdü. Mercan dosyada yer alan detayları ise madde madde açıkladı. İşte dosyada yer alanlar;

•Partilerin yalı ortamında ve gizli davet sistemiyle düzenlendiği,

•Telefon getirilmesinin yasak olduğu,

•Davetlilerin referansla içeri alındığı,

•Katılımcılar arasında elit isimler, ünlüler ve sanat camiasından kişilerin bulunduğu,

•Ortamda uyuşturucu temini ve kullanımı olduğu,

•Bazı partilerde iki veya daha fazla kişiyle cinsel birliktelik yaşandığı iddiaları yer aldı.

Adli birimlerce çalışmaların devam edildiği aktarılırken, organizasyonun haftalar süren planlı bir yapı içinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.