Viraja hızlı giren motosikletli böyle savruldu! 2 kişi öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği, Çelik ile Akman'ın da yola savrulduğu görüldü.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üstünde bulunan Cihan Çelik (28) ve Muhammed Akman (18), savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çelik ve Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Feci kaza, anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akman, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.