Viraja hızlı giren motosikletli böyle savruldu! 2 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mardin’ın Nasiybin ilçesinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeye motosiklet devrildi. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen motosikletteki Cihan Çelik ile Muhammed Akman'ın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği, Çelik ile Akman'ın da yola savrulduğu görüldü.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet üstünde bulunan Cihan Çelik (28) ve Muhammed Akman (18), savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çelik ve Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Feci kaza, anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Akman, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Viraja hızlı giren motosikletli böyle savruldu

Viraja hızlı giren motosikletli böyle savruldu

Viraja hızlı giren motosikletli böyle savruldu

Viraja hızlı giren motosikletli böyle savruldu

Viraja hızlı giren motosikletli böyle savruldu

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