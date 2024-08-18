Virajda bariyerlere çarpan TIR devrildi

Kaynak: DHA
Virajda bariyerlere çarpan TIR devrildi

Antalya’da artıma suyu taşıyan TIR virajı alamayarak devrildi. Bariyerlere çarpan TIR’ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya’dan Antalya’ya arıtma suyu taşıyan TIR Aksu ilçesinde virajda bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Doğmuş'u çıkaramayınca vinç istendi. Sağlık ekibi, Doğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen vinç ile yan yatan TIR kara yolundan kaldırıldı. Aynı taşıma şirketinde çalışan arkadaşları Doğmuş'un kaza yaptığı haberini alıp olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti. Hayatını kaybeden şoförün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

95865-3.jpg

95865-2.jpg

95865-1.jpg

Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Karabük'te trafik kazası: 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Karabük'te trafik kazası: 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
Bu kinin nedeni ne? Ali Koç kadar vatansever misiniz siz? Spor
Bu kinin nedeni ne? Ali Koç kadar vatansever misiniz siz?
Şifa deposu meyvenin kilosu tarlada 50 markette 100 TL Yaşam
Şifa deposu meyvenin kilosu tarlada 50 markette 100 TL
Ahırda çıkan yangında binlerce balya saman yandı Yaşam
Ahırda çıkan yangında binlerce balya saman yandı
Chidimma Adetshina muradına erdi Magazin
Chidimma Adetshina muradına erdi
Erken seçim çağrılarına MHP'den yanıt Gündem
Erken seçim çağrılarına MHP'den yanıt
Düğünde gelin ve damada çuvalla bozuk para taktılar Yaşam
Düğünde gelin ve damada çuvalla bozuk para taktılar