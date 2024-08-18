Virajda bariyerlere çarpan TIR devrildi

Konya’dan Antalya’ya arıtma suyu taşıyan TIR Aksu ilçesinde virajda bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Doğmuş'u çıkaramayınca vinç istendi. Sağlık ekibi, Doğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye gelen vinç ile yan yatan TIR kara yolundan kaldırıldı. Aynı taşıma şirketinde çalışan arkadaşları Doğmuş'un kaza yaptığı haberini alıp olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip etti. Hayatını kaybeden şoförün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.