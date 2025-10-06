Virajı alamayan elektrikli bisiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Güllük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gizem D.D.Ş.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, 4589 Sokak istikametine sola dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşlar devrilen elektrikli bisiklette bulunanların yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Gizem D.D.Ş. ve elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan Navide D. yaralandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, elektrikli bisikletin dönüş anında virajı alamayarak devrilmesi ve ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.

