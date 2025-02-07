Virajı alamayan otomobil önce takla attı ardından denize düştü

Kaynak: İHA
Virajı alamayan otomobil önce takla attı ardından denize düştü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak denize düştü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Erdek-Edincik yolunda virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla atarak denize düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

deniz1.jpgKaza, Erdek-Edincik karayolunda meydana geldi. 10 AFA 613 plakalı otomobiliyle Erdek'ten Edincik istikametine seyir halinde olan Özay Ergin, virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı ve kayalıkları aşarak denize düştü. Yan yatan otomobilden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkarak kurtuldu. Olay yerine gelen ekipler, vinç yardımıyla aracı denizden çıkardı.

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