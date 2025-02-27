Virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca karayolu Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halide olan Mehmet Ali K. (39) idaresindeki 55 ASB 75 plakalı otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.