Virajı alamayan taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Aydın’da seyir halinde olan taş yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Virajı alamayan taş yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İHA'nın haberine göre, Aydın’ın Köşk ilçesinde taş yüklü kamyon virajı alamayarak devrildi. Meydana gelen kazada kamyon şoförü yaralanırken, çevre sakinleri de bölgede sık sık aşırı yük ve sürat sebebiyle kamyon kazalarının yaşandığına dikkat çekerek, yetkililerden denetim yapılmasını istedi.

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Başçayır Mahallesi’nde açılan taş ocakları yöre sakinlerinin trafikteki en büyük çilesi haline geldi. Sık sık bölgeden mıcır, kum ve taş taşıyan kamyonların kazalara neden olduğu bölgede bugün sabah saatlerinde bir kaza daha yaşandı. Çevre sakinleri ise büyük bir facia yaşanmadan bölgede denetim ve tedbirlerin alınmasını istedi.

Kaza sabah saatlerinde Köşk Başçayır yolu Akdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.A. idaresindeki 34 BGV 491 plakalı taş yüklü kamyon, Başçayır istikametinden Köşk istikametine seyir halindeyken Akdere köprüsünde virajı alamayarak devrildi. Kamyonun aşırı yüklü ve aşırı süratli olduğunu belirten mahalle sakinleri, artık yolu kullanmaktan korktuklarını belirterek, “Tonlarca yükle bu yolu kullanan kamyonlar çok aşırı süratli seyrediyor defalarca kaza yaşandı ve bu konuda şikayetçi olduk. Ancak hiçbir tedbir alınmıyor. Daha büyük bir facia yaşanmadan önlem alınmasını istiyoruz” diyerek Köşk Başçayır yolundaki trafik sorununa dikkat çekti.

Öte yandan devrilen kamyonunun sürücü S.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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