Virajı alamayan Tofaş otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Virajı alamayan Tofaş otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı

Karaman'da virajı alamayıp şarampole takla atan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karaman'da virajı alamayıp şarampole takla atan Tofaş otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Urgan Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ş. idaresindeki 70 AF 450 plakalı Tofaş otomobil virajı alamayarak şarampole takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.Ş. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Son Haberler
Ford'un hesabından İsrail terörist ilan edildi! Şirketten açıklama gelmedi
Ford'un hesabından İsrail terörist ilan edildi! Şirketten açıklama gelmedi
Baca temizlerken 5. kattan düşerek öldü
Baca temizlerken 5. kattan düşerek öldü
İmamoğlu açıkladı: Ocağın ilk haftasında hesaplara yatacak
İmamoğlu açıkladı: Ocağın ilk haftasında hesaplara yatacak
Virajı alamayan Tofaş otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
Virajı alamayan Tofaş otomobil şarampole takla attı: 1 yaralı
Kayseri’de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor
Kayseri’de fabrika yangını: Ekipler müdahale ediyor