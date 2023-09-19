Virajı alamayan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kaza 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Virajı alamayan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Tokat'ın Almus ilçesinin Çevreli beldesi Teknecik köyü mevkiinde kaza meydana geldi.

Sivas'ın Yusufoğlan köyünden Almus istikametine giden H.K. idaresindeki 58 NP0 031 plakalı traktör, virajda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sürücünün yanında bulunan arkadaşı İbrahim Doğan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

aw034161-01.jpgYaralanan sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan R.Ç. (63), sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Almus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Kalendar'ın ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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