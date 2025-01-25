Virajı alamayıp takla attı, burnu bile kanamadı

Düzce’de virajı alamayıp takla atan otomobil kanala uçtu. Kazada sürücü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Kaza, Bolu Dağı Düzce geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bolu istikametine seyir halinde olan Bayram Karaköse idaresindeki 34 GR 6347 plakalı otomobil, Çaykara mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında kanala uçarak takla attı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile araç sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği sürücü Karaköse, hastaneye gitmeyi kabul etmezken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle yol tek şeritten verilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.