Viranşehir’de jandarma operasyonu! Zulalar tek tek patlatıldı: Çok sayıda kişi gözaltına alınıd

Kaynak: DHA
Viranşehir’de jandarma operasyonu! Zulalar tek tek patlatıldı: Çok sayıda kişi gözaltına alınıd

Şanlıurfa Viranşehir’de jandarmanın düzenlediği operasyonda samanlık, kayalıklar ve elektrikli süpürgenin içine gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler tarafından yapılan aramalarda, samanlık, taşların altında, yatak ve bir elektrikli süpürgenin kovasında gizlinmiş 6 uzun namlulu piyade tüfeği, 15 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, 45 şarjör ve 1067 farklı çap ve ebatlarda mermi bulundu. Silahlar ve mühimmatlara el koyan jandarma ekipleri, operasyon kapsamında 19 kişiyi de gözaltına aldı.

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