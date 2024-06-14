Viranşehir'de kuyumcuda silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti

Olay, öğleden sonra Kışa Mahallesi'ndeki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuda karşılaşan iki grup arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlarla Yaban Mahallesi Muhtarı Eyyüp Advanlı ve İbrahim Nurullah Tart ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, acil olarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.