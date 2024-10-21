Virgil van Dijk'in Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyor

Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk, kulübüyle yeni bir sözleşme için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Anfield'daki sözleşmesi 2024/25 sezonu sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncu, geleceğine dair henüz kesin bir karar vermediğini söyledi. Van Dijk, "Tam odağım Liverpool'da. Gelecek hakkında bir fikrim yok, görüşmeler sürüyor ve zamanla ne olacağını göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşları Mohamed Salah ve Trent Alexander-Arnold’un da sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Salah’a 2023 yazında Suudi Arabistan’dan gelen büyük teklifler ve Alexander-Arnold’un Real Madrid ile anılması, Liverpool yönetimini düşündüren konular arasında.

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Yeni menajer Arne Slot ise üç kilit oyuncunun durumu konusunda sakin. Slot, "Bu oyuncular, her gün en büyük kulüplerle anılmaya alışık. Konsantrasyonlarını bozmuyor," dedi. Van Dijk ise sahada şu ana kadar tüm maçlarda forma giydi ve Liverpool kariyerinde 205 maça çıktı.