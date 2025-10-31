Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği virüsünün (mpox) yeni varyantı 'klad 1b' için uyarı yayımladı. Örgütün raporuna göre varyant, Afrika kıtası dışına taşarak İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD’de görüldü. Bu vakaların hiçbirinde seyahat bağlantısı bulunmaması da dikkat çekti. DSÖ'nün son değerlendirmesinde, M çiçeği virüsünün tüm alt türlerinin dolaşımda olduğu ve salgın kontrol altına alınmazsa yayılımın süreceği belirtildi.

DAHA ÖLÜMCÜL

Eylül 2025 itibarıyla 42 ülkede 3 bin 135 vaka ve 12 ölüm bildirildi. Vakaların yüzde 80’inden fazlası Afrika’da görülürken, son 6 haftada 17 Afrika ülkesinde yaklaşık 3 bin vaka tespit edildi, 17 kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlara göre 'klad 1b', virüsün daha şiddetli ve ölümcül bir alt türü. Bu varyantın özellikle Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve çevresinde yoğunlaştığı, Doğu Afrika’ya da yayıldığı belirtildi. DSÖ, küresel sağlık sistemlerini erken tespit, hızlı izolasyon ve aşılama önlemlerini güçlendirmeye çağırdı.