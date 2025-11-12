Mevsim geçişlerinde solunum yolu enfeksiyonlarının ani yükselişi, küresel sağlık sistemlerini alarma geçirdi.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Michael Newman, kış aylarında rinovirüs, SARS-CoV-2, influenza ve solunum sinsityal virüsünün (RSV) dört ana patojenin hakimiyet kurduğunu belirtti ve bu virüslerin hava damlacıklarıyla yayıldığını ifade etti.

Enfeksiyon oranlarının Kasım-Mart döneminde zirve yaptığına dikkat çeken Newman, aşılamanın bu dönemde kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bilim insanları, soğuk havanın enfeksiyonlardaki rolünü aydınlatan bir mekanizmayı ortaya koydu.

Massachusetts Eye and Ear Hastanesi'nden kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Benjamin S. Bleier, burun içindeki extracellular veziküllerin (EV) virüsleri yakalayan decoy'lar olarak işlev gördüğünü ancak 4 santigrat derecede 15 dakikalık maruziyette bu salgının yüzde 42 azaldığını açıkladı.

"Soğuk ve grip mevsiminin kapalı alanlardan kaynaklandığı düşünülürdü, ancak bizim çalışmamız, üst solunum yolu viral enfeksiyonlarının mevsimsel varyasyonunda biyolojik bir kök nedeni işaret ediyor" diyen Bleier, bu bulgunun COVID-19 pandemisindeki dalgalanmaları da açıkladığını ekledi.

Araştırmanın ilk yazarı Di Huang ise, "Daha fazla decoy, virüslerin mukusta hapsolmasını sağlayarak enfeksiyonu baskılıyor" yorumunu yaptı ve soğukta antiviral proteinlerin bozulduğunu belirtti.

Stanford Tıp Fakültesi'nden immünolog Anne Liu, solunum virüslerinin tam güçle geri döndüğünü doğruladı ve iklim değişikliğinin kış enfeksiyonlarını şiddetlendirdiğini savundu.

"Tüm solunum virüsleri tam kuvvetle geri döndü" diyen Liu, daha sıcak kışların sonraki sezonlarda influenza A ve B salgınlarını ağırlaştırdığını aktardı.

Northeastern Üniversitesi'nden farmasötik bilimler profesörü Mansoor Amiji, burun bağışıklığının soğukla zayıfladığını vurgulayarak, "Bu doğal fenomeni nasıl kullanacağımızı ve soğuk aylarda korumayı güçlendireceğimizi sorgulamalıyız" dedi.

CDC'nin 2024-2025 solunum hastalıkları öngörüsü, uzman görüşlerine dayalı olarak enfeksiyon dalgasının erken başladığını gösterdi. Bu raporda, konunun uzmanları COVID-19, influenza ve RSV'nin senaryo modellemeleriyle değerlendirildi ve aşı oranlarının düşük kalmasının riski artırdığı belirtildi.

Bir başka çalışma, İngiltere ve Galler'de hava parametrelerinin koronavirüs vakalarını mevsimsel olarak etkilediğini ortaya koydu ve kuru soğuk havalarda bulaşın hızlandığını kanıtladı.

Uzmanlar, enfeksiyonları önlemek için el yıkama, maske kullanımı ve kapalı alanlardan kaçınmayı önerdi.

Johns Hopkins'ten pediatrik virüs uzmanı Kim Polyniak, RSV'nin 65 yaş üstü yetişkinlerde de ciddi risk yarattığını ve 2023'ten beri mevcut immünizasyonun hayat kurtardığını ifade etti.