Visca Trabzonspor’da kalıyor! Yeni sözleşmeyi imzaladı

Trabzonspor bir yandan kadrosuna yeni oyuncular katmak için çalışırken diğer yandan mevcut oyuncuları ile sözleşme yeniliyor. Bordo mavililer, tecrübeli oyuncularından Edin Visca ile sözleşme yeniledi. Visca ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP’a bildirdi.

Trabzonspor’un konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Edin Vişça ile 1+1 (Şarta Bağlı Opsiyon) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2025/2026 futbol sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret, 2026/2027 opsiyon sezonunda 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."



2022 yılının kış transfer döneminde 4.3 milyon euro bonservis bedeliyle Başakşehir'den transfer edilen Visca, bordo mavili takımın formasını 100 kez giydi. 34 yaşındaki oyuncu 19 gol ve 35 asist yaptı.