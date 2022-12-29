Trabzonspor'da Visca'nın durumunu açıkladı

Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük- Trabzonspor maçında omzundan sakatlanan Bosna Hersek'li futbolcu Edin Visca'nın sağlık durumu belli oldu. Yapılan resmi açıklamada "Visca’nın sol omuz köprücük kemiğinde kırık (klavikula kemiği) tespit edilmiş olup, başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine de en kısa sürede başlanılması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.