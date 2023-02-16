Trabzonsporlu Edin Visca’dan anlamlı bağış. Herkesi duygulandırdı

Tüm Türkiye’nin depremzedelere yardım için seferber olduğu günlerde TV kanalları da ortak yardım kampanyası için bir araya geldi. Türkiye Tek Yürek adlı ortak yayında depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenlendi.

Spor camiasını da bir araya getiren kampanyada 4 büyük kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Dursun Özbek ve Ahmet Ağaoğlu canlı yayına stüdyodan katıldı.

‘’HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ’’

Trabzonspor’un tecrübeli oyuncusu Edin Visca’da telefonla katılarak bağış yaptı.

Yardım kampanyasına 100 bin eeuro bağışladığını belirten Visca, “Herkese iyi akşamlar diliyorum. Türkiye’nin başı sağolsun. Geçmişte kendi ülkemde de benzer sorunlar yaşadık. Türkiye o dönemde bizi yalnız bırakmadı. Hiçbir zaman unutmayacağız. Bosna Hersek’te herkes yardım topluyor. Ben de 100 bin Euro bağışlamak istiyorum” dedi.



