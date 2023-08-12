Visca'nın son durumu belli oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’un Yönetim Kurulu üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Bosnalı oyuncuları Edin Visca için, sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Ahmet Beşir, “Takımımızın, Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek, devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Galatasaray maçı öncesinde, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.” dedi.