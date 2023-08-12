Visca'nın son durumu belli oldu

Trabzonspor’da, Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısında sakatlık belirtileri göstererek, devre arasında oyundan çıkan Edin Visca için, kulübün sağlık kurulundan bir açıklama geldi.

Visca'nın son durumu belli oldu

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ
Trabzonspor’un Yönetim Kurulu üyesi ve Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Bosnalı oyuncuları Edin Visca için, sağlık durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Ahmet Beşir, “Takımımızın, Bitexen Antalyaspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek, devre arası oyundan alınan oyuncumuz Edin Vişça’nın, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kasık bölgesinde kasta zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Galatasaray maçı öncesinde, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.” dedi.

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