Ayva tatlısı pratik olması nedeniyle evlerde yapılışı sık tercih edilen tatlılardandır. Ayva tatlısını vişneyle yapmak isteyenler vişneli ayva tatlısı tarifini ve vişneli ayva tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, vişneli ayva tatlısı nasıl yapılır? Vişneli ayva tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için vişneli ayva tatlısının yapılışını ve vişneli ayva tatlısının püf noktalarını derledik. İşte vişneli ayva tatlısı tarifi..

VİŞNELİ AYVA TATLISI MALZEMELERİ NELER?

- 3 adet büyük boy ayva

- 1 su bardağı toz şeker

- 6-7 adet karanfil tanesi

- 12 adet vişne

- 1 su bardağı su (vişne suyu koyarsanız yarım su bardağı)

- Yarım limonun suyu

VİŞNELİ AYVA TATLISI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun ve her bir ayvayı 4 dilime ayırın.

Ayvaları tekrar yıkayın, tencereye dizin ve üzerine eşit olarak bir su bardağı toz şeker ilave edin.

Vişne ve karanfil tanelerini, suyunu ilave edip kısık ateşte ağır ağır suyu koyulaşıp jöle kıvamına gelene kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

Pişen ayvaları ilk sıcaklığı çıkınca dolapta soğutup sunum tabağına alın ve görseldeki gibi kaymak ilavesi ile servise hazır hale getirin.