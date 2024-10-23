Vissel Kobe, Ulsan Hyundai'yi 2 golle geçti

Maçın başlama düdüğünden itibaren iki takım da etkin bir futbol sergilemeye çalıştı, ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Vissel Kobe, ikinci yarının hemen başında Miyashiro’nun golüyle öne geçti. Ulsan Hyundai, beraberlik için yüklenmesine rağmen, Vissel Kobe savunmasını aşamadı. Miyashiro, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçtaki ikinci golünü attı ve takımının 2-0'lık üstünlüğünü pekiştirdi. Ulsan, karşılaşma boyunca birkaç tehlikeli pozisyon bulsa da, bu fırsatları değerlendiremedi.

İlk Yarı ve İkinci Yarı İstatistikleri

İlk yarıda, iki takım da birçok atak geliştirdi, ancak son vuruşlarda etkisiz kaldı. İkinci yarıda ise Vissel Kobe, maçın kontrolünü eline aldı ve bulduğu gollerle galibiyeti garanti altına aldı. Ulsan, son dakikalarda köşe vuruşları ve serbest vuruşlarla fırsatlar yaratmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Maçın Detayları ve Performanslar

Ulsan HD, maçta çeşitli oyuncularıyla denemeler yapsa da, özellikle hücumda etkisiz kaldı. Ko Seung-Beom ve Joo Min-Kyu gibi oyuncuların çabaları, Vissel Kobe kalecisi Daiya Maekawa tarafından karşılandı. Ulsan, 90. dakikada köşe vuruşu kullanarak son bir baskı yapmaya çalıştı, ancak bu pozisyondan da sonuç alamadı.

Vissel Kobe, maç boyunca daha organize bir oyun sergileyerek hem defansif hem de ofansif anlamda daha etkili oldu. Taisei Miyashiro’nun yanı sıra, Yoshinori Muto ve Daiju Sasaki gibi oyuncular da önemli katkılarda bulundu. Vissel Kobe’nin defansif oyuncuları, Ulsan’ın tehlikeli ataklarını etkili bir şekilde durdurmayı başardı.