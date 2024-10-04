Vitalest, Fitness Milli Takımı Seçmeleri’nde ürünlerini tanıttı

Sosyal medyanın etkisiyle birlikte toplumda artan sağlıklı yaşam bilincinin yaşam tarzına dönüşmesi, spor aktivitelerini yaygınlaştırırken yeni sporcuların yetişmesine de imkan sağlıyor. Bu kapsamda düzenlenen Vücut Geliştirme - Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde, Türkiye’yi global çapta temsil edecek kişiler belirlenirken sporcuların en büyük desteklerinden biri olan besin takviyesi markalarını bir araya getirdi. Ülkemizin sporcu ürünleri markalarından biri olan Vitalest de şampiyonadaki yerini aldı.

Ürün çeşitliliği ve stant aktiviteleriyle sporcu ve katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten Vitalest Marka Yöneticisi Muhammed Aksu, “Vitalest markası olarak sporcularımıza kaliteli ve güvenilir içeriğe sahip ürünler sunarak performanslarını artırmaları ve hedeflerine ulaşmaları konusunda desteklemeyi misyon ediyoruz. Bu kapsamda, bizi dünyada temsil edecek sporcularımızın seçileceği bölgesel şampiyona da yer alarak ürünlerimizi tanıttık.”

Şampiyonada 10 farklı ürün tanıttılar

Şampiyonada 10 farklı ürün sunduklarını aktaran Vitalest Marka Yöneticisi Muhammet Aksu, “36 yılı aşkın deneyimimizle, tüm süreçlerimizi Ar-Ge çalışmalarımızla ve hassasiyetle yürütüyoruz.

Yüksek performansa sahip antrenman yapan ve gelişim hedefi olan, aynı zamanda sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını benimseyen sporcu ve spor tutkunları için özel olarak formüle edilmiş takviyeler üretiyoruz. Müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz kabul ederek, sporcularımızın, beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor ve performanslarını en üst seviyeye çıkarmalarına yardımcı oluyoruz” diyerek yakın gelecekteki hedeflerini de paylaştı.

“İyi üretim uygulamasını belgeleyen GMP ve Kalite sertifikalarına sahibiz”

Vitalest Marka Yöneticisi Muhammet Aksu, “Spor yapan ve sağlıklı yaşamı amaç edinen insanlarla ürünlerimizi buluşturma hedefindeyiz. İyi üretim uygulamasını belgeleyen GMP ve kalite sertifikalarına sahip güvenilir ve tercih edilen bir dünya markası olmak amacıyla sağlam adımlarla ilerliyoruz. Çatı şirketimiz Aksuvital’in gıda takviyelerindeki ayrıcalıklı mirasıyla güçleniyoruz.

Kaliteli, güvenilir ve etkili ürünler üreterek en iyisini sunmayı amaç edinen bir ekip olarak, her bir sporcumuzun en iyi versiyonuna ulaşmaları için biz de istikrarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.