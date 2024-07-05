Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor

Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor
Kaynak: İHA

Bursa'nın iki ilçesinde hasadına başlanan antioksidan deposu yaban mersini meyvesinin kilogramı 300 liraya satılıyor.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 1

Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles ve Orhaneli'de içerisinde birçok vitamini barındıran yaban mersini meyvesinde hasat başladı.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 2

Yaklaşık 750 dönüm tarlada yetiştirilen yaban mersininde bu yıl 200-250 ton arasında rekolte bekleniyor.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 3

Meyvenin kilogram fiyatı ise 300 liradan alıcı buluyor.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 4

Üretilen yaban mersinleri iç piyasanın dışında; Hong Kong, Filipinler, Singapur, Katar gibi farklı ülkelere de ihraç ediliyor.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 5

Türkiye'de son yıllarda yaygınlaşan ve içinde demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko gibi birçok vitamin ve minareli içeren bu meyve insan sağlığı için de çok önemli.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 6

Uzmanlar bu meyvenin, kan şekeri seviyesini dengelemesinden kalp hastalıkları riskinin azaltılması, gözlere iyi gelmesinden bağışıklığın güçlenmesine kadar birçok faydası olduğunu belirtiyor.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 7

Yaban mersini meyvesi dondurulmuş, taze ve kuru olarak tüketilebilirken, reçelinin de yapıldığı biliniyor.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 8

Orhaneli'de 10 yıldır 5 dönüm arazisinde yaban mersini üreticisi Kağan Altınok, “Yaban mersini ekmeye 5 sene önce başladım. Fideleri 2 yaşında aldım. Fide çeşitliliği bol olduğu ve ticari amaçlı düşündüğüm için yaban mersini tercih ettim. Aromatik tadı yüksek ve verimi iyi olan bu meyvenin 60 çeşidi var. Çiftçimiz 6 cinsini yetiştiriyor. Rakımdan dolayı biz burada Toro, Duke, Bluecrop ve chandler cinslerine ağırlık verdik. Ürünlerimizin hasadı yaz aylarında yapılıyor. Güneşi gören, mor olan yaban mersinlerini kooperatifimizde değerlendiriyoruz. Koparıldığı zaman üzerindeki ‘flulukları' sakın yıkamayın. Yaban mersini göz, tansiyon ve şeker gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Kooperatifimiz olarak bunları yurtiçinde değerlendiriyoruz. İlk etapta Türk firmalarına verip daha sonra yurtdışı firmaları ile bağlantı kuruyoruz. Geçen sene Hong Kong ve Filipinlere ihracat yaptık. Yaban mersininin en önemli özelliği aromatik tadı ve lezzetidir. Dağlık bölge olduğu için kışın soğuya dayanması ve yaz sıcaklarında morarmasından dolayı lezzeti ve tat bakımından dünyadan bir numara” dedi.

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Vitamin deposu meyvenin iyi gelmediği yer yok! Kilosu 300 liradan satılıyor 9

2018 yılından beri Keles'te üretim yapan Serdar Burcan, “Bu işe 2018 yılında devlet desteği ile başladım. İlk başta bir dönüme 325 tane fide diktim. Daha sonra ilerletip 800 tane daha aldım. 2021 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği fidanlarla daha fazla diktim. Bu işi elimden geldiğince ilerletmeye çalışıyorum. Şu anda su sorunundan dolayı üretimde sıkıntı çekiyoruz. Pazar payı pek bilinmediği için satışlarda zorlanıyoruz. Domates ve biber gibi çok sık satılmadığı için alıcı bulmak zor. Yaklaşık bin 800-2 bin civarında fidanım var. Kilosu 300 liradan alıcı buluyor. Yarım kiloluk paketlerle satış yapıyoruz. Yaban mersini her toprağa uygun değil. Tahliller yapıyoruz sonucuna göre dikim yapıyoruz. Uygun değilse yaptığımız emek boşa gidiyor. Köyümüzde benim haricimde 2-3 kişi daha yapıyor. Keles'te toplamda 10 kişi yapıyor. Göz, şeker, kalp hastalıklarına iyi geliyor. Bazı vatandaşlar çok tüketiyor” diye konuştu.

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