Vitamin eksikliklerini gideren bitkiler hangileridir

Kuşburnu C vitamini yönünden çok zengindir. Ayrıca A, P ve D vitaminleri

içerir.

Limon bol miktarda C vitamini içerir.

Marul bol miktarda demir ve B, B1, C vitaminleri ve A vitamini içerir.

Maydanoz B, C, VE A vitamini içerir.

Mısır A vitamini, demir ve magnezyum açısından zengindir.Bu maddeler

vücudun hücrelerini yeniler.Muz içerdiği bol miktarda C vitamini,potasyum,

fosfor,kalsiyum,çinko,bakır ve sitrik asit nedeniyle hastalara tavsiye

edilir.

Nohut’un içinde madensel tuzlar, A, B, C vitaminleri, azotlu, nişastalı,

şekerli maddeler bulunduğu için besin değeri çok fazladır.

Portakal C vitamini başta olmak üzere A, B1, B2 ve P vitaminleri içerir.

Soğan bol oranda A, B ve C vitaminleri içerir.

Şeftali bol miktarda A vitamini içerir.



Tere de bol miktarda A vitamini içerir.

Adamotu kökü B1 ve B2 vitaminleri ihtiva eder. Ayrıca glikozit, eter, yağ ve alkalik aktif maddeler bakımından zengindir. Vücudu kuvvetlendirir.



Ahududu organik asit ve bol miktarda da limon asidi ihtiva eder. C vitamini

bakımından çok zengindir.



Arpa tanelerinde bol miktarda B1 ve E vitamini vardır. Kemiklere kalsiyum

verir. Hücrelerin sağlığını korur ve özellikle sinir hücrelerini

kuvvetlendirir.



Asma’nın meyvesi olan üzümde bol miktarda A, B1, B2 ve C vitamini bulunur.

Biber bol miktarda A ve C vitamini içerir. O nedenle C vitamini eksikliğinde

kullanılır.



Çilek bol miktarda A, B1, B2, C ve K vitamini, protein, şeker, meyve asidi,

demir, fosfor, sodyum, kalsiyum ve potasyum içerdiğinden özellikle büyüme

çağındaki çocuklar için çok yararlıdır.



Deve tabanı bileşiminde bulunan potasyum, kalsiyum, demir, kükürt, magnezyum ve fosfor nedeniyle çocukların sağlıklı büyümelerine yardımcı olur.



Frenk üzümü bol miktarda B, C ve P vitamini ihtiva eder. Yüz gram frenk

üzümünde 218 mg. C vitamini vardır. Şurubu besleyicidir.



Havuç, pırasa, şalgam, lahana, pancar, badem, ıspanak, üzüm, elma, kiraz ve çilek kalsiyum ve mineral eksikliğine iyi gelir.



Ispanak yapraklarında bol miktarda iyot, demir, klorofil, kalsiyum, C, K, A

vitaminleri vardır.



Isırgan otu A ve C vitamini içerir.