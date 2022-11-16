O vitaminler için kanser uyarısı geldi

ABD’deki Missouri Üniversitesi’nde bir araştırma sonucu yayımlandı. Fareler üzerinde yapılan o araştırma, yaşlanma karşıtı olarak kullanılan B3 vitamini haplarında bulunan nikotinamid ribosid maddesinin kanserin beyne yayılma şansını artırabileceğini kanıtladı.

B3 vitamininin bir formu olan nikotinamid ribosidin yaşlanmayı geciktirici etkilerinin yanı sıra yüksek kolesterol ve kan basıncını düşürebildiği öne sürülüyor. Daily Mail’in haberine göre, araştırmalar, bu maddenin meme kanseri riskini artırdığını ve hastalığın beyne yayılmasına neden olduğunu belirledi.

Bu form, vücut tarafından hücrelere enerji vermenin anahtarı olan bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotide (NAD +) dönüştürülür. Kanser hücreleri de bu enerjiyle besleniyor. Biosensors and Bioelectronics dergisinde yayımlanan Missouri Üniversitesi’nde çalışma lideri ve kimya doçenti Dr. Elena Goun, “Bazı insanlar vitaminleri ve takviyeleri alıyor çünkü otomatik olarak vitaminlerin ve takviyelerin sağlığa yalnızca olumlu yararları olduğunu varsayıyorlar ancak aslında ne olduğu hakkında çok az şey biliniyor” diye uyarıda bulundu.

ABD nüfusunun yarısından fazlasının düzenli olarak bunları alması ve yılda 1,5 milyar dolar harcaması ile takviye ve vitamin endüstrisi ülkede patlama etkisi yaratıyor. İngiltere’de de vitamin veya mineral hapları için yılda 430 milyon sterlin harcandığı belirtildi.

Son aylarda yapılan bir dizi çalışma, birçok popüler takviyenin, reklamlarındaki büyük iddialara rağmen gözle görülür sağlık değişikliklerine neden olmadığını ortaya çıkardı.