16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Yaşlanma karşıtı vitaminlerde büyük tehlike. Hayatınız kararabilir

Yaşlanma karşıtı vitaminlerde büyük tehlike. Hayatınız kararabilir

ABD’de yapılan bir araştırmada yaşlanma karşıtı olarak kullanılan B3 vitamini haplarında bulunan bir besin takviyesinin kanser riskini artırabileceği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:26
Takip Et

Vitaminlerde kanser riski ortaya çıktı. ABD'de deney yapıldı

Yaşlanma karşıtı vitaminlerde büyük tehlike. Hayatınız kararabilir
+
Aa
-

ABD’deki Missouri Üniversitesi tarafından yapılan fareler üzerinde yapılan bir araştırma, yaşlanma karşıtı olarak kullanılan B3 vitamini haplarında bulunan nikotinamid ribosid maddesinin kanserin beyne yayılma şansını artırabileceğini ortaya koydu.

B3 vitamininin bir formu olan nikotinamid ribosidin (NR), yaşlanmayı geciktirici etkilerinin yanı sıra yüksek kolesterol ve kan basıncını düşürebildiği iddia ediliyor.

Ancak Daily Mail’in haberine göre, araştırmalar, bu maddenin meme kanseri riskini artırdığını ve hastalığın beyne yayılmasına neden olduğunu buldu.

Bu form, vücut tarafından hücrelere enerji vermenin anahtarı olan bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotide (NAD +) dönüştürülür. Kanser hücreleri de bu enerjiyle beslenir.

430 MİLYON STERLİN HARCANDI

Biosensors and Bioelectronics dergisinde yayımlanan Missouri Üniversitesi’nde çalışma lideri ve kimya doçenti Dr. Elena Goun, “Bazı insanlar vitaminleri ve takviyeleri alıyor çünkü otomatik olarak vitaminlerin ve takviyelerin sağlığa yalnızca olumlu yararları olduğunu varsayıyorlar ancak aslında ne olduğu hakkında çok az şey biliniyor” dedi.

Nüfusun yarısından fazlasının düzenli olarak bunları aması ve yılda 1,5 milyar dolar harcaması ile takviye ve vitamin endüstrisi ABD’de patlama yaşıyor. İngiltere’de de vitamin veya mineral hapları için yılda 430 milyon sterlin harcandığı kaydedildi. Son aylarda yapılan bir dizi çalışma, birçok popüler takviyenin, reklamlarındaki büyük iddialara rağmen gözle görülür sağlık değişikliklerine neden olmadığını ortaya koydu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
1
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿Aracını balık almak için iskeleye sürdü. Kalp krizi direksiyon başında yakaladı
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
2
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
3
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿BİM'den Erdoğan’ı çok kızdıracak enflasyon ve asgari ücret açıklaması
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
4
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
5
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Rusya - Ukrayna savaşı Avrupa'ya sıçradı. NATO ülkesi vuruldu
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
6
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Meclis’te 'Süleyman Soylu' gerilimi. Erdoğan’a ''görevden al'' çağrısı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
7
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
﻿Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
﻿Erdoğan Endonezya'dan ayrıldı
﻿Saç dökülmesine son. Uzmanı kritik noktaları açıkladı
﻿Saç dökülmesine son. Uzmanı kritik noktaları açıkladı
﻿Saç dökülmesine son. Uzmanı kritik noktaları açıkladı
﻿2022 ara tatili ne zaman bitecek? Kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
﻿2022 ara tatili ne zaman bitecek? Kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
﻿2022 ara tatili ne zaman bitecek? Kasım tatili ne zaman bitecek, okullar ne zaman açılacak?
﻿Çınar yaprağının çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Çınar yaprağının çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
﻿Çınar yaprağının çayı hangi rahatsızlıklara iyi gelir?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.