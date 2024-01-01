Vitesleri karıştırdı. Aracıyla denize uçtu

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Gündoğan Mahallesi’nde yaşanan kazada özel bir eğitim kurumunda görev yapan bir öğretmen, evinde yılbaşı eğlencesini geçirdikten sonra otomobilini deniz kıyısına çekti. Bir süre deniz kıyısında bekleyen sürücü, geri dönmeye çalışırken otomobili ile manevra yapmaya çalıştı. Vitesi geri yerine ileri takan sürücü, gaza basınca otomobili ile birlikte rıhtımdan denize düştü. Otomobilin camından kendi çabaları ile kurtulan sürücü, kazayı yara almadan atlatabildi. Denizdeki otomobil, dalgıç ve çekici ekiplerince zorlukla yüzeye çıkarıldı.