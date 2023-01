Vitiligo nasıl başlar?

Normal şartlar altında, insan vücudunda saçın ve cildin rengi melanin tarafından belirlenir. Vitiligo durumu ise, melanin üreten hücreler çalışmayı durdurduğunda veya öldüğünde ortaya çıkar. Vitiligo tüm cilt tiplerinden insanları etkilese de, koyu tenli kişilerde varlığı daha belirgin görülebilir.

Vitiligodan kaynaklanan renk kaybının ne kadar geniş bir alanda ve hangi yoğunlukta gerçekleşeceği tahmin edilemez. Vitiligo insan vücudunun herhangi bir yerinde cildi etkileyebiliyor. Etkilenebilir bölgelere saç veya ağzın iç kısmı da dahil.

Vitiligo yaşamı tehdit edici veya bulaşıcı değil. Ancak görünümü stres ve anksiyete kaynağı olabilir ve bireyin kendisini kötü hissetmesine neden olabilir. Vitiligonun komplikasyonları arasında hastaların ciltlerindeki lekeler nedeniyle sosyal veya psikolojik sıkıntılar yaşaması bulunuyor. Öteyandan vitiligodan kaynaklı olarak etkilenen bölgelerde güneş yanıkları ve cilt kanseri ihtimalinin artması, iris iltihaplanması gibi göz problemleri ve işitme kaybı da görülüyor.

VİTİLİGO NEDEN OLUR?

Vitiligo, pigment üreten hücreler olan melanositler cilde, saçlara ve gözlere renk veren pigment olan melanin üretimini durduğunda veya bu hücreler öldüğünde ortaya çıkar. Cildin bu durumdan muzdarip olan bölümlerinde açık renkli ya da beyaz lekeler görülmeye başlar. Bu hücrelerin melanin üretimini neden durdurduğu ya da neden öldükleri kesin olarak bilinmemektedir. Ancak bağışıklık sisteminin ciltteki melanositlere saldırmasına ve onları tahrip etmesine yol açan bir bozukluk, ya da güneş yanığı, stres veya endüstriyel kimyasallara maruz kalma gibi bir tetikleyici olayın vitiligoya neden olabileceği düşünülmektedir. Bunun yanı sıra ailede vitiligo görülmesi, sonraki kuşaklarda da görülebileceği ihtimalini ortaya çıkarsa bile, bu kesin bir durum değil.

Vitiligo şüphesi olduğunda gerçekleştirilecek muayene esnasında dermatit veya sedef hastalığı gibi diğer tıbbi sorunların ihtimalleri ortadan kaldırılmaya çalışılır. Vitiligo teşhisinin doğru olarak konulması için cilt üzerine ultraviyole ışık veren özel bir lamba ile incelenebilir.

Bireyin kişisel ve ailevi tıbbi geçmişi hakkında bilgi toplanması ile cildinin incelenmesinin yanı sıra etkilenen bölgeden derinin küçük bir örneği biyopsi yapılmak üzere alınabilir. Bunun yanı sıra anemi veya diyabet gibi altta yatan otoimmün durum ihtimallerini laboratuvarda belirlemek için kan örneği de alınabilir.

VİTİLİGO BELİRTİLERİ NELERDİR?



Vitiligonun en önemli belirtisi, cilt renginin düzensiz şekilde kaybıdır. Deride beyaz veya açık renk lekeler halinde görülür, ancak her beyaz leke vitiligo değil. Genellikle, renk değişikliği ilk olarak eller, ayaklar, kollar, yüz ve dudaklar gibi güneşe daha çok maruz kalan bölgelerde görülür. Vitiligonun cilt rengi kaybı haricindeki diğer belirtileri arasında saçta, kirpiklerde, kaşlarda veya sakalda saçın erken beyazlaması veya grileşmesi, ağız ve burun içini kaplayan mukoza zarı dokularında renk kaybı, göz retinasında renk kaybı veya renk değişikliği görülüyor.

Vitiligo her yaşta başlayabilir, ancak çoğunlukla ilk defa 20 yaşından önce görülür. Rengini kaybeden alanlar bireyde bulunan vitiligo türüne göre vücudun farklı yerlerini farklı oranlarda kaplayabilir. Genelleştirilmiş vitiligo adı verilen en yaygın tipte, renksiz lekeler genellikle vücudun karşılıklı kısımlarında simetrik olarak ve birbirine benzer şekilde ilerler. Bu tip vitiligo bireyin vücudunun birden fazla bölgesinde görülür.

Vücudun sadece bir tarafını veya bir kısmını kaplayan ve segmental vitiligo adı verilen bir diğer tip, daha genç yaşlarda ortaya çıkar. Bu tip bir veya iki yıl ilerledikten sonra durur. Vücudun bir ya da az sayıda bölgesini etkileyen türe ise lokalize yani fokal vitiligo adı veriliyor. Vitiligonun nasıl ilerleyeceğini tahmin etmek ise oldukça zor. Bazı vakalarda beyaz lekeler tedavi süreci başlamadan kendiliğinden genişlemeyi bırakıyor. Daha yaygın olarak pigment kaybı sürekli yayılır ve sonunda cildin oldukça büyük bir bölümünü etkisi altına alır. Çok nadir durumlarda ise cilt rengini tekrar kazanabilir.

Ciltte, saçlarda ve gözlerde beklenmedik renk kaybı görülmesi durumunda doktora başvurmak gereklidir. Vitiligonun bilinen tam iyileştirme etkili bir tedavisi yoktur. Ancak uygulanan tedavi sürecinde renk değişimi durdurulabilir, yavaşlatılabilir ve cilde biraz renk geri kazandırılabilir.



VİTİLİGONUN TEDAVİSİ VAR MI?



Cilt rengini düzeltmek ve hatta genel olarak cilt tonunu aynı hale getirmek için kullanılan birçok tedavi yöntemi mevcuttur. Ancak elde edilen sonuçlar önceden tahmin edilemez. Her vakada farklı sonuçlar görülür. Kullanılan bazı tedavilerin ciddi yan etkileri var. Bu nedenle ilk aşamada bronzlaşma ürünleri ya da makyaj uygulayarak cilt görünümünün iyileştirilmesinin denenmesi önerebilir. Eğer ilaçlarla, cerrahi müdahale veya terapi ile tedavi sürecine gidilirse, bu sürecin ne kadar etkili olduğunu belirlemek aylar sürebilir. Her vakada en uygun tedavi bulunmadan önce birden fazla yaklaşım veya bu yaklaşımların kombinasyonu denenebilir. Vitiligonun tedavi edilmesi, tekrar olmayacağı anlamına gelmez. Vitiligo hastası olan bireyler güneş altına mutlaka yüksek koruma faktörlü ve geniş spektrum etkili güneş kremi kullanarak çıkmalıdır.

Vitiligo tedavisinde doğal ürünler ve bitkilerin kullanılması, doktora danıştıktan sonra mümkün.

Ginkgo biloba bitkisinin vitiligo hastalarında cilt renginde geri dönmeye yol açabileceğini göstermektedir. Başka küçük çaplı çalışmalar, alfa-lipoik asit, folik asit, C vitamini ve B12 vitamini artı fototerapinin bazı vakalarda cilt rengini kısmen geri kazandırabildiğini göstermektedir.