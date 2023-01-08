Yatsı namazından sonra vitir namazı kılınmaktadır. Vacib olarak söylenen vitir namazının yine de kılınması tavsiye edilir. Peki, Vitir namazı nedir, nasıl kılınır? Vitir namazı kaç rekâttır?

Namaz ibadeti günde beş vakit olan farz namazlar ve nafile namazlar olarak bilinir ve sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları farz namazlardan sayılır. Yatsı namazı hemen sonrasında kılınan vitir namazı ise vacib olarak kabul edilir.

VİTİR NAMAZI NEDİR?

Vitir namazı yatsı namazından hemen sonra kılınması gereken 3 rekatlık bir namazdır. Vitir namazı vacib olarak söylense dahi vitir namazının önemi yatsı namazı kazası kılınırken vitir namazının da kaza edilmesinden anlaşılmaktadır.

VİTİR NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilir: ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vitir namazı kılmaya'' denilerek namaza başlanır.

''Allahu Ekber'' denilip sübhaneke duası okunur. Ardından besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

Ardından Kur'an'dan en az 3 ayet okunur. ''Allahu Ekber'' denilip rükûa gidilir.

Rükuda 3 kez ''Subhane Rabbiyel Azim'' denilir. Rükudan doğrularak ''Semiallahu Limen Hamideh'' denilip ''Rabbena Lekel Hamd'' denilerek secdeye varılır.

Secdede 3 kez ''Subhane Rabbiyel Ala'' denilerek secdeden kalkışta ''Allahu Ekber'' denilip oturulur.

Sonra tekrar ''Allahu Ekber'' denilip secdeye varılır. Secdede 3 kez ''Subhane Rabbiyel Ala'' denilerek ''Allahu Ekber'' deyip 2. Rekat için kalkılır.

VİTİR NAMAZI İKİNCİ REKAT KILINIŞI NASIL?

Ayağa kalktıktan sonra besmele çekilir. Fatiha suresi okunur. Ardından zammı sure okunur.

''Allahu Ekber'' denilip rükûa gidilir. Rükuda 3 kez ''Subhane Rabbiyel Azim'' denilip ''Semiallahu Limen Hamideh'' ve ''Rabbena Lekel Hamd'' denilerek Rükudan kalkılır.

''Allahu Ekber'' denilip secdeye varılır. 3 kez ''Subhane Rabbiyel Ala'' denilip ''Allahu Ekber'' diyerek ikinci secdeye varılır tekrar ''subhane Rabbiyel Ala'' 3 kez tekrarlandıktan sonra oturularak Ettahiyyatü okunur.

''Allahu Ekber'' denilip üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

VİTİR NAMAZI ÜÇÜNCÜ REKAT KILINIŞI NASIL?

Ayağa kalktıktan sonra besmele çekilir ve fatiha suresi okunmaktadır.

Ardından zammı sure okunur. Zammı sureden hemen sonra tekbir getirilir Allahu Ekber deyip eller tekrar bağlanır. Burada niyet etmek gerekmemektedir. Ardından konut duaları okunur.

''Allahu Ekber'' deyip rukuya gidilir ve 3 kez ''Subhane Rabbiyel Azim'' denilerek ''Semiallahu Limen Hamideh'' denilip ''Rabbena Lekel Hamd'' deyip Rükudan kalkılır.

''Allahu Ekber'' denilip secdeye varılır ve secdede 3 kez ''Subhane Rabbiyel Ala'' denilir.

''Allahu Ekber'' deyip oturulur ve sonra tekrar ''Allahu Ekber'' deyip secdeye varılır 3 kez ''Subhane Rabbiyel Ala'' denilir.

''Allahu Ekber'' denilip oturulur.

Ettahiyyatü ve salli bârik duaları okunur. Rabbena atina ve rabbenağfirli duaları okunduktan sonra selam verilir.

En sonunda da namaz tesbihatı yapılır.

VİTİR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Vitir namazı üç rekatlık bir namazdır.

Vitir namazında ilk iki rekatı sünnet namazların ilk iki rekatı gibi kılınmaktadır. 3. Rekatta ise ayağa kalktıktan sonra zammı süreden sonra tekbir getirilerek,

''Allahümme inna nestainuke ve nestağfiruke ve nestehdik ve numinubike ve netubu ileyk ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel hayra küllehü neşkürike vela nekfürüke ve nahlehu ve netruku men yefcuruk''

okunur ve ardından, ''Allahümme iyyakenabudu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nesa ve nahfidu nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inna azabeke bilküffari mülhıg'' Okunmaktadır.