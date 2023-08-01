Vitor Hugo transfer gündemi bitti

Bir süredir mevcut kulübü EC Bahia’nın teknik adamı Guto Ferreira ile aralarının limoni olması sebebiyle Trabzonspor ile adı anılan Vitor Hugo'nun kulüp yönetimi tarafından affedilmesi sonrası Karadeniz temsilcisine geri dönme ihtimali kalmadı.

Vitor Hugo transfer gündemi bitti

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

İç ve dış transfer çalışmalarını henüz tamamlamayan Trabzonspor için, sürpriz bir iddia ortaya atılmış, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ailevi sebeplerle Trabzon’dan ayrılan Vitor Hugo ismi yeniden gündeme gelmişti.

Futbolun en önemli ülkelerinden Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Vitor Hugo, Bahia'da mutsuz. Brezilya ekibinden ayrılma düşüncesi olan futbolcunun, ailevi sebeplerle ayrılmak zorunda kaldığı Trabzonspor ile iletişime geçtiği ve şartların oluşması halinde geri dönmeye hazır olduğunu, ilettiği ifade edilmişti.

Hugo, annesinin ölüm döşeğinde olması nedeniyle, kendi isteğiyle ülkesine geri dönmüş ve annesinin ölümü üzerine futbola orada devam etmek için EC Bahia ile anlaşmıştı.

Trabzonspor'un, istemeden göndermek zorunda kaldığı başarılı stoperi Vitor Hugo'nun geri dönme isteğini, hemen değerlendirmeye aldığı ve Bjelica'ya sunduğu, Hırvat teknik adamın onay vermesi durumunda ise resmi adımlar atılacaktı.

Özellikle Bordo Mavili taraftarlarında takımlarında bir an önce görmek istediği Hugo, Brezilya’nın birinci seviye futbol ligi olan Serie A ekiplerinden EC Bahia’nın teknik adamı Guto Ferreira ile aralarının limoni olması, kendi kulüp yönetime de yansımıştı.

Yaklaşık bir hafta kadar önce kadro dışı kalan Hugo, kulüp başkanı Guilherme Bellintani tarafından affedilince, iki gün önce deplasmanda oynadıkları 0-0 biten Sao Paulo karşılaşmasında forma giydi.

Haliyle, 17 haftanın tamamlandığı kendi liginde, henüz 15 puan toplayan ve küme potasında olan EC Bahia’nın, bir an önce alt sıralardan kurtulması için Vitor Hugo’ya ihtiyacı var. Oyuncunun affedilmesiyle bu transfer dedikodusu bitti gibi ya da artık aslanın ağzında!

2020'nin Ekim ayında 3 Milyon 200 Bin Euro gibi yüksek bir bedelle, Palmeiras'tan Trabzonspor kadrosuna katılan 32 yaşındaki deneyimli stoper, 99 maçta 9 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Hugo, Trabzonspor’da 100’ler kulübüne girmeye sadece bir maçı kala, Karadeniz ekibinden ayrılmak zorunda kalması onu sevenleri olduğu gibi kendisini de üzmüştü.

Brezilyalı oyuncu, Nisan 2023'te 1 milyon 800 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Güney Amerika’nın yolunu tutmuştu.

PHİLİP ve TOCHİ NE OLDU?
Öte yandan, Trabzonspor’da Vitor Hugo transfer düşüncesi artık bitti sayılırken; Danimarkalı Philip Zinckernagel, çok daha fazla transfer ücreti veren Belçika’nın Brugge kulübüyle anlaştı. 20 yaşındaki Nijerya asıllı diğer Danimarkalı genç oyuncu Tochi Chukwuani’de başka ülke takımlarından bir miktar daha yüksek rakamlı transfer teklifleri alınca, şimdilik Türkiye’ye gelme konusunda frene bastı.

Öne Çıkanlar
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Hindistan’da çatışma: 5 ölü Dünya
Hindistan’da çatışma: 5 ölü
Glokom gözlerin baş belası Sağlık
Glokom gözlerin baş belası
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi Sağlık
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı Sağlık
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır Sağlık
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli Sağlık
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli