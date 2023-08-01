Vitor Hugo transfer gündemi bitti

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

İç ve dış transfer çalışmalarını henüz tamamlamayan Trabzonspor için, sürpriz bir iddia ortaya atılmış, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, ailevi sebeplerle Trabzon’dan ayrılan Vitor Hugo ismi yeniden gündeme gelmişti.

Futbolun en önemli ülkelerinden Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Vitor Hugo, Bahia'da mutsuz. Brezilya ekibinden ayrılma düşüncesi olan futbolcunun, ailevi sebeplerle ayrılmak zorunda kaldığı Trabzonspor ile iletişime geçtiği ve şartların oluşması halinde geri dönmeye hazır olduğunu, ilettiği ifade edilmişti.

Hugo, annesinin ölüm döşeğinde olması nedeniyle, kendi isteğiyle ülkesine geri dönmüş ve annesinin ölümü üzerine futbola orada devam etmek için EC Bahia ile anlaşmıştı.

Trabzonspor'un, istemeden göndermek zorunda kaldığı başarılı stoperi Vitor Hugo'nun geri dönme isteğini, hemen değerlendirmeye aldığı ve Bjelica'ya sunduğu, Hırvat teknik adamın onay vermesi durumunda ise resmi adımlar atılacaktı.

Özellikle Bordo Mavili taraftarlarında takımlarında bir an önce görmek istediği Hugo, Brezilya’nın birinci seviye futbol ligi olan Serie A ekiplerinden EC Bahia’nın teknik adamı Guto Ferreira ile aralarının limoni olması, kendi kulüp yönetime de yansımıştı.

Yaklaşık bir hafta kadar önce kadro dışı kalan Hugo, kulüp başkanı Guilherme Bellintani tarafından affedilince, iki gün önce deplasmanda oynadıkları 0-0 biten Sao Paulo karşılaşmasında forma giydi.

Haliyle, 17 haftanın tamamlandığı kendi liginde, henüz 15 puan toplayan ve küme potasında olan EC Bahia’nın, bir an önce alt sıralardan kurtulması için Vitor Hugo’ya ihtiyacı var. Oyuncunun affedilmesiyle bu transfer dedikodusu bitti gibi ya da artık aslanın ağzında!

2020'nin Ekim ayında 3 Milyon 200 Bin Euro gibi yüksek bir bedelle, Palmeiras'tan Trabzonspor kadrosuna katılan 32 yaşındaki deneyimli stoper, 99 maçta 9 gol atıp 1 asist yapmıştı.

Hugo, Trabzonspor’da 100’ler kulübüne girmeye sadece bir maçı kala, Karadeniz ekibinden ayrılmak zorunda kalması onu sevenleri olduğu gibi kendisini de üzmüştü.

Brezilyalı oyuncu, Nisan 2023'te 1 milyon 800 Bin Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'dan Güney Amerika’nın yolunu tutmuştu.

PHİLİP ve TOCHİ NE OLDU?

Öte yandan, Trabzonspor’da Vitor Hugo transfer düşüncesi artık bitti sayılırken; Danimarkalı Philip Zinckernagel, çok daha fazla transfer ücreti veren Belçika’nın Brugge kulübüyle anlaştı. 20 yaşındaki Nijerya asıllı diğer Danimarkalı genç oyuncu Tochi Chukwuani’de başka ülke takımlarından bir miktar daha yüksek rakamlı transfer teklifleri alınca, şimdilik Türkiye’ye gelme konusunda frene bastı.