Vitor Pereira 1 milyon euroya Wolves'a transfer oldu

Portekizli teknik direktör

Vitor Pereira Premier Lig ekibiyle görüşüyor

, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yeni teknik direktörü oldu. Wolverhampton yönetimi, Pereira'yı takımın başına getirmek için Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'a 1 milyon euro ödeme yaptı.

Pereira, Porto ile 2011 ve 2012 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluk yaşadıktan sonra futbol dünyasında adından söz ettirmişti. 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, Salı günü İngiltere'ye hareket etti ve resmi açıklamanın en kısa sürede yapılması bekleniyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda Wolverhampton yönetiminin, Pereira'yı bu akşam Molineux Stadyumu'nda resmen duyurması planlanıyor.

PEREİRA’NIN İLK MAÇI LEİCESTER DEPLASMANINDA

Wolverhampton, Premier Lig'de zor günler geçiriyor. Ligde 16 maçta 11 mağlubiyet alan takım, geçtiğimiz hafta sonu Ipswich karşısında 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Gary O'Neil ile yollarını ayırmıştı. Pereira'nın Wolverhampton'ın başında çıkacağı ilk maç, Pazar günü Leicester deplasmanında oynanacak.

Ligde ikinci sıradan dibe gerileyen Wolverhampton, şu anda 17. sırada yer alan Leicester'ın beş puan gerisinde bulunuyor. Takımın kısa sürede toparlanması ve düşme hattından uzaklaşması adına Pereira'nın yapacağı hamleler büyük önem taşıyor.

DENEYİM VE YENİDEN YAPILANMA

Vitor Pereira, teknik direktörlük kariyerinde birçok farklı ülkede görev aldı. Porto'daki başarılı döneminin ardından Suudi Arabistan, Çin ve Yunanistan gibi ülkelerde takımlar çalıştıran Pereira, özellikle Al-Shabab'daki taktiksel disiplini ve hücum organizasyonlarıyla dikkat çekmişti. Wolverhampton taraftarları, deneyimli hocanın liderliğinde takımın Premier Lig'deki kötü gidişatına son vermesini bekliyor.

Wolverhampton yönetimi, Pereira ile yapılan 18 aylık sözleşmeyle birlikte kulübün yeniden yapılanma sürecine gireceğini ve uzun vadeli başarılar hedeflediğini vurguluyor. Pereira'nın Premier Lig'in zorlu rekabet ortamında nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

Özellikle Leicester karşısında alacağı sonuç, Pereira'nın Wolverhampton kariyerinin ilk sınavı olacak. Taraftarlar, yeni teknik direktörleriyle birlikte takımlarının yeniden ayağa kalkmasını umut ediyor.